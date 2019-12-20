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Evladı için 109 gündür oturma eylemi yapan annenin ağıtları yürek dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:31 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 109’uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 109’uncu gününe girdi. 5 yıl önce terör örgütü üyeleri tarafından kaçırılarak dağa götürülen kızı Mekiye’ye seslenen anne Hüsniye Kaya’nın "Kızım sen annenin halini görmüyor musun, bu kaldırımlarda çürüdüm, çık gel kurban olayım" feryadı yürekleri dağladı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül’den bu yana oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 109’uncu gününde de devam ediyor. Kızı Mekiye Kaya’nın 5 yıl önce terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldığını belirten acılı anne Hüsniye Kaya, elinde kızının fotoğrafı ile 109 gündür HDP önünde eylem yapıyor.

"Devlet çok iyi ve güçlüdür, devlete teslim ol"
Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Kaya, kızından yaklaşık 5 yıldır haber alamadığını söyledi. Kaya, "Kızım HDP’lilere bağlı kişiler tarafından götürüldü. Kızımı okuldan kandırdılar, sonra da HDP’ye teslim ettiler. O günden bu yana haber alamadım. Kızım beni duyuyor ve görüyor ise arkadaşları ile bir yolunu bulup askere teslim olsun. Hatice’nin oğlu Cafer gelip teslim oldu ve anne ile babası çok mutlu oldu. Kızım Mekiye belki sizi orada tehdit ediyorlar, ’Siz teslim olunca size zulüm ederler’ gibi sözler söylüyorlar. İnan kızım öyle bir şey yok. Devlet çok iyi ve güçlüdür. Arkadaşlarınızla Türkiye sınırına kaçın, gidin askerlerimize teslim olun. Mekiye sen annenin halini görmüyor musun, annen bu kaldırımların üzerinde çürüdü, kurban olduğum kızım çık gel artık. Çok hastayım kızım, artık ayaklarım tutmuyor. Mekiye dön gel eve" dedi.
Acılı anne konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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