"Evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki yasa dışı gösteride taciz iddiasına ilişkin "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki bu konunun arkasında duranlar ve bizim evladımıza 'tacizci' diyen alçaklar gereğini görecektir. Öyle bir belge var elimizde. Ömrümüzde hiç boş konuşmadık." dedi. Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, 15 Temmuz sonrasında İçişleri Bakanlığının geçirdiği yapısal

dönüşümün aslında Türkiye'nin genel güvenlik ve asayiş hizmetleriyle ilgili kalıcı etki bırakan bir dönüşüm olduğunu söyledi. Tüm kolluk birimlerinin aynı çatı altında toplanmasının fayda gösterdiğini belirten Soylu, özellikle kurumlar arası entegrasyon ve koordinasyona verdikleri ağırlığın saha sonuçlarına büyük etkisi olduğunu dile getirdi. Süleyman Soylu, 15 Temmuz'un ortaya koyduğu personel tahribatını gidermenin de kolay olmadığını vurgulayarak bu konuda bütün taleplerini fazlasıyla karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

- "Jandarmaya bu yıl 27 bin 180 personel alınacak" Jandarmanın 2017'de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018'de yaklaşık yüzde 22 artırılarak 125 bin 92'ye çıkarıldığını hatırlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Bu kapsamda 2017'de yüzde 58 olan profesyonelleşme oranı 2018'de yüzde 64'e çıkarılmış oldu. 2017 yılında 24 bin 49 yeni personel alınmış, 2018'de yüzde 8 artışla 25 bin 949 personel temin edilmiştir. 2019'da ise 27 bin 180 personel alımı planlanmaktadır. Bu alımlar sayesinde 2017'de 53 yeni jandarma komando taburu, 2018'de 17 yeni jandarma komando taburu,

9 jandarma komando bölüğü, 4 cezaevi koruma taburu, 19 cezaevi koruma bölüğü, bir ilçe jandarma ve 18 karakol komutanlığı kurulmuştur. Önemli bir yatırım da jandarmamızın teknik kapasitesiyle ilgili olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında milli helikopterimiz T-129 ATAK helikopterlerden 4 adet aldık. O günün heyecanını hatırlıyorum. Jandarma için T-129'ları almak aslında bir yolun çok önemli bir başlangıcıydı. 2019'da iki alım daha planlanmış olup, nisan ayında bu sayı 6'ya çıkacaktır. 19'u silahlı 23 insansız hava aracı olan jandarma bünyesine 2019 yılında 30 SİHA daha alınması planlanmaktadır. 2018 yılında 500'ü arazi tipi 980 yeni jandarma devriye aracı tedarik edilmiştir. 2017'de 90, 2018'de 194 yeni kirpi alımı yapılmış, 10 da kirpi ambulans tedarik edilmiştir. Şu anda 611 kirpi ve 12 kirpi ambulans mevcuttur. 2018 yılında asayiş hizmetleri için 120, trafik hizmetleri için 60 yeni motosiklet alınmıştır. 2019'da asayiş hizmetler için 100 tane daha almayı planlıyoruz."