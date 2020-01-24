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Evladını kazada kaybeden acılı anne: “Bizim ciğerimizi yaktı, başkaları yanmasın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında Engin Ustali’nin ölümüne neden olan tutuksuz sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında Engin Ustali’nin ölümüne neden olan tutuksuz sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen acılı anne, “Bizim ciğerimizi yaktı, başkalarını yakmasın. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanığa 15 bin 200 TL adli para cezası verdi.
Olay, 2018 yılı Temmuz ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki aşçı Engin Ustali ile arkadaşı, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi’nde otobüsten inip Lara’ya gitmek için yolun karşısına doğru yürümeye başladı. İddiaya göre, yolun ortasına gelen iki arkadaşa A.H. yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ustali ve yanındaki arkadaşını önce özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Ustali, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kafa tasında, yüzünde, kol ve ayaklarında çatlaklar bulunan Engin Ustali, yoğun bakım ünitesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay sonrası açılan davada sürücü A.H. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.H., maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Engin Ustali’nin ölümünde, arkadaşının ise yaralanmasında tali kusurlu olduğunun belirlendiğini, sanığın taksirle bir kişinin ölümüne, diğer kişinin ise yaralanmasına sebebiyet verdiğinin anlaşıldığını belirtti.
Olay günü sanığın hatalı şekilde karşı şeride geçerek kardeşinin ölümüne neden olduğunu söyleyen Emin Ustali, “Cezalandırılmasını istiyorum. Başka canları da yakmasın, ehliyeti de elinden alınsın” dedi.
Maktulün annesi Nuray Ustali, “Bizim ciğerimizi yaktı, başkalarını yakmasın. Cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığa ilk olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, indirim uygulayarak bu cezayı 2 yıl 1 aya düşürdü. Heyet, cezayı 15 bin 200 TL adli para cezasına çevirerek, sanığın ehliyetinin 6 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.

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