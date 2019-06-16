HABER

Evladını teröre kurban veren babanın en acı "Babalar Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kuzeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Diyar Bilen'in babası Hasan Bilen, Babalar Günü'nü hüzünlü geçiriyor - Acılı baba Bilen: - "Her yıl Babalar Günü'nde bana hediye alırdı. İlk defa günüm hediyesiz geçti"

MUHAMMED ALİAĞAOĞLU - Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Diyar Bilen'in babası Hasan Bilen, Babalar Günü'ne hüzünlü girdi.

Silopi'de 5 Mayıs'ta bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren sürücü Servet ve kuzeni Diyar Bilen'in ailelerinin acısı ilk günkü gibi taze.

Yeğenini ve evladını teröre kurban veren Hasan Bilen, saldırı sonrası ilk "Babalar Günü"nde özlem dolu.

Acılı baba Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu anlamlı günde hüzünlü olduğunu, oğlu Diyar'ı yitirdiğini halen kabullenemediğini söyledi.

Saldırının geçen ay yaşandığını belirten Bilen, "Acımız hala devam ediyor. En kısa sürede bu olayı yaşatanlar acısını çekecek. İki çocuğumuz da şehit oldu." dedi.

Devletin hep yanlarında olduğunu dile getiren Bilen, "Bizi sahipsiz bırakmadılar. Onlar devletimizin şehididir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun." diye konuştu.

Acısını Babalar Günü'nde daha fazla hissettiğini anlatan Bilen, "Her yıl bu çocuk Babalar Günü'nde bana bir hediye alırdı. İlk defa günüm hediyesiz geçti. Bizi bıraktı gitti." ifadelerini kullandı.

Baba Hasan Bilen, daha sonra eşi Asya ve torunlarıyla, terör saldırısında kaybettiği oğlu ve yeğeninin mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Kimliğini unuttuğu için sınava giremeyen öğrenciye anne azarıKimliğini unuttuğu için sınava giremeyen öğrenciye anne azarı
Sınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştilerSınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyar Bilen PKK Silopi terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

7,4 büyüklüğünde depremle sallandılar!

7,4 büyüklüğünde depremle sallandılar!

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

TSK'dan İdlib'e büyük sevkiyat

TSK'dan sıcak bölgeye büyük sevkiyat

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.