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Evlat acısını başkaları da yaşamasın diye seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Murat Sarı, 3 yaşındaki oğlunu lösemi nedeniyle kaybettikten sonra bu hastalıkla mücadele eden ailelerin gönüllü destekçisi oldu - Sarı'nın, çalıştığı fabrikada kök hücre bağışı için başlattığı kampanya kapsamında alınan kanlardan üçünün, ilik nakli bekleyen üç çocukla uyumlu olduğu belirlendi - Murat Sarı: - "Kızılay noktasına gitmek ve üç tüp kan bağışında bulunmak zor değil. Ne olur çocuklarımız artık bu hastalıktan ölmesin. Bir çocuğumuza umut ışığı olabilirsiniz"

HATAY (AA) – ÜMİT KAHRIMAN – Hatay'ın Erzin ilçesinde, 3 yaşındaki oğlunu lösemi nedeniyle kaybettikten sonra bu hastalıkla mücadele eden ailelerin adeta gönüllü destekçisi olan Murat Sarı'nın çalıştığı fabrikada kök hücre bağışı için başlattığı kampanya, ilik nakli bekleyen üç çocuğa umut oldu.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Sarı'nın 2013 yılında doğan oğlu Mehmet Ali Sarı'ya, henüz 13 aylıkken lösemi teşhisi konuldu.

Hemen tedavisine başlanan Mehmet Ali, uygun kök hücre bulunamadığı için 2016 yılında yaşamını yitirdi.

Oğlunu uygun ilik bulunamadığı için kaybeden baba Murat Sarı, o günden itibaren bu hastalıkla mücadele eden ailelerin gönüllü destekçisi oldu.

İlik nakli bekleyen hastalara umut olmak isteyen Sarı, Türk Kızılayının da desteğiyle çalıştığı fabrikada kök hücre bağışı için kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında fabrikada çalışan yaklaşık 200 işçi kan verirken yapılan tetkikler sonucunda 3 işçinin kanının, ilik nakli bekleyen üç çocukla uyumlu olduğu belirlendi.

Müjdeli haberin ardından ilik nakli için gerekli süreçler başlatıldı.

- "Başka anne ve babalar da bu acıyı yaşamasın"

Murat Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki oğlunu kaybetmenin acısını hala yaşadığını söyledi.

Oğlunun mezarının yanına taştan bir sedir yaptırdığını ve bazı geceler o sedire yatıp adeta oğluyla birlikte uyuduğunu aktaran Sarı, "Hastanede oğluma lösemi teşhisi konulunca bizim için kara günler başladı. İlik nakli beklerken 2016’da oğlumu kaybettim ve sonrasında büyük sıkıntılar çektim. Başka anne ve babalar da bu acıyı yaşamasın düşüncesiyle hareket etmeye başladım. Bu kapsamda uygun ilik bulunmasına katkısı olması amacıyla çalıştığım fabrikada kampanya başlattım." diye konuştu.

Sarı, kampanyanın üç lösemili çocuk için umut olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadığını anlatarak, "Kızılay noktasına gitmek ve üç tüp kan bağışında bulunmak zor değil. Ne olur çocuklarımız artık bu hastalıktan ölmesin. Bir çocuğumuza umut ışığı olabilirsiniz." dedi.

Yaptığı bağışla bir çocuğa umut olan işçilerden Mustafa Saraç, yaşadığı duygunun kelimelerle anlatılamayacak kadar farklı olduğunu söyledi.

Kök hücre bağışı kampanyasına daha fazla destek verilmesini isteyen Saraç, şöyle devam etti:

"Fabrikada Murat Sarı'nın başlattığı kampanyayı duyunca destek verdim. Verdiğim kan sonrası Kızılay’dan beni arayarak kanımın lösemili bir çocukla eşleştiğini, ilik nakli yapılabileceğini söylediklerinde çok mutlu oldum. Karşı taraftaki aileyi düşündüm ve kendime 'Ben o ailenin yerinde olsaydım ne hissederdim' dedim."

Saraç, ilik nakli için gerekli sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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