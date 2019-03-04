Evlat acısını başkaları da yaşamasın diye seferber oldu

HATAY (AA) – ÜMİT KAHRIMAN – Hatay'ın Erzin ilçesinde, 3 yaşındaki oğlunu lösemi nedeniyle kaybettikten sonra bu hastalıkla mücadele eden ailelerin adeta gönüllü destekçisi olan Murat Sarı'nın çalıştığı fabrikada kök hücre bağışı için başlattığı kampanya, ilik nakli bekleyen üç çocuğa umut oldu.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Sarı'nın 2013 yılında doğan oğlu Mehmet Ali Sarı'ya, henüz 13 aylıkken lösemi teşhisi konuldu.

Hemen tedavisine başlanan Mehmet Ali, uygun kök hücre bulunamadığı için 2016 yılında yaşamını yitirdi.

Oğlunu uygun ilik bulunamadığı için kaybeden baba Murat Sarı, o günden itibaren bu hastalıkla mücadele eden ailelerin gönüllü destekçisi oldu.

İlik nakli bekleyen hastalara umut olmak isteyen Sarı, Türk Kızılayının da desteğiyle çalıştığı fabrikada kök hücre bağışı için kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında fabrikada çalışan yaklaşık 200 işçi kan verirken yapılan tetkikler sonucunda 3 işçinin kanının, ilik nakli bekleyen üç çocukla uyumlu olduğu belirlendi.

Müjdeli haberin ardından ilik nakli için gerekli süreçler başlatıldı.