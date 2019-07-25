HABER

Evlat acısını umuda dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Adana'da 6 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu kanserden kaybeden Kemal Yücel, lösemi hastalığına dikkati çekmek için "Her Pedal Bir Umut Olsun Projesi" kapsamında, bisikletle hedeflediği 10 bin kilometrelik turda Elazığ'a ulaştı - Kök hücre bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak için 12 Haziran'da başlayan bisiklet yolculuğunda 24 ili geride bırakıp 7 bin kilometre yol kateden Yücel'in hedefi, turu 29 Temmuz'da Adana'da tamamlamak - Yücel: - "Evlat acısını umuda dönüştürebilmek için bir kampanya içine girdim. Acımı umuda dönüştürdüm. İnsanlara kök hücre bağışının önemini anlatıyorum. Başka anne babalar da benim gibi evlat acısı yaşamasın istiyorum"

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Adana'da 6 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu kanserden kaybeden Kemal Yücel, lösemi hastalığına dikkati çekmek için bisikletle başlattığı Türkiye turunda Elazığ'a ulaştı.

Oğlu Ali Utku Yücel'i beyin kanserinden kaybeden Yücel, acısını kalbine gömerek, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kurdu.

Yaygın görülen lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklardan etkilenen ve onların hayata tutunabilmesi için kampanyalar düzenleyen Yücel, son olarak, lösemi hastalığına dikkati çekmek için "Her Pedal Bir Umut Olsun Projesi"ni hayata geçirdi.

Yaşamını lösemi ile mücadele eden çocuklara adayan Yücel, proje kapsamında 12 Haziran'da Adana'dan başlattığı 10 bin kilometrelik bisiklet turunda, 24 ili geride bırakıp 7 bin kilometre yol katederek Elazığ'a geldi.

Yücel'in hedefi, turu 10 bin kilometre ile 29 Temmuz'da Adana'da tamamlamak.

- "Acımı umuda dönüştürdüm"

Kemal Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu 6 yaşında beyin tümöründen kaybettiğini, oğlunun, organlarıyla 5 çocuğa umut olduğunu söyledi.

Çocukların hastanelerde yaşam mücadelesi vermesini değil, parklarda oyun oynamasını istediğini anlatan Yücel, "Hastanelerde hayata tutunmak için çaresizce bekleyen çocuklarımız var. Oğlum için de bir yaşam mücadelesine girdik ama bu mücadeleyi kaybettik. Bunalımdan çıkabilmek, evlat acısını umuda dönüştürebilmek için bir kampanya içine girdim. Acımı umuda dönüştürdüm. Hayatımı çocuklara adadım." dedi.

- "Başka anne babalar da benim gibi evlat acısı yaşamasın istiyorum"

Yücel, hastanelerdeki çocukları ziyaret edip onları mutlu edebilmek için çalıştığını dile getirerek, "Ölen çocukları görünce dayanamadım ve bisikletimle Türkiye turuna çıktım. Bu turda insanlara kök hücre bağışının önemini anlatıyorum. Başka anne babalar da benim gibi evlat acısı yaşamasın istiyorum." diye konuştu.

Kök hücre bağışı konusunda toplumsal bilimci artırmayı hedeflediğini anlatan Yücel, şehir şehir gezerek, her insanla temas kurmaya çalıştığını aktardı.

- "Kampanyalarla yapılan kan bağışlarında eşleşmeler çıktı"

Yücel, "Sadece il merkezleri değil yol güzergahında bulunan ilçe ve köylere de uğruyorum. İnsanlarla görüşerek kök hücre bağışının ne olduğunu, nasıl yapıldığını, hasta çocukların çaresizliğini, umutlarının dışarıdaki insanlarda, sağlıklı bireylerde olduğunu anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar 7 bin kilometre pedal çevirdiğini, hedefinin 10 bin kilometreyi tamamlamak olduğunu anlatan Yücel, bu hedefe ulaşana kadar yolculuğunun süreceğini vurguladı.

Daha önce Adana'dan İstanbul'a kadar pedal çevirdiğini, şimdi ise Türkiye turu yaptığını ifade eden Yücel, "Yaptığım kampanyalarla yapılan kan bağışlarında eşleşmeler çıktı. Sevindirici bir haberdi benim için. Bunun daha da yaygınlaşması için bu yıl da bu etkinliği sürdürdüm. Şimdiye kadar 8 bine yakın insanla temas kurdum. 29 Temmuz'da finali Adana'da yapacağım inşallah." şeklinde konuştu.

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
3 ayda 30 kilo verip annesine can oldu3 ayda 30 kilo verip annesine can oldu
Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Korkunç sözlerHamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Korkunç sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ lösemi Pedal

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Çocuklardan korkunç sözler

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Korkunç sözler

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Şans Topu sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi Antalya’dan

Büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Genç kadın ve annesini domuz bağı ile bağlayıp öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Genç kadın ve annesini bağlayıp... Flaş gelişme!

Sayısal Loto sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye Bursa’ya çıktı!

Büyük ikramiye bölünmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.