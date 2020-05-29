Evlat edindikleri otizmli çocuğu sponsorluk anlaşmaları yapıp terk eden YouTuber çifte tepki

Gazeteci Sophie Ross Twitter hesabında "Bir oğlan çocuğu evlat edinmek için para toplayan, bunu 'markası' haline getiren, özel ihityaçları olduğunu gördükten sonra gizlice başka bir aileye veren çift hakkındaki haberler çok üzdü" yazdı.

Çifte ait The Stauffer Life adlı YouTube kanalındaki tüm içerik de silindi.

Stauffer çifti, Huxley'nin davranışsal sorunlarının, başka dört çocuğu bulunan ailenin hayatını çok zorlaştırdığını söyledi.

Huxley'nin kalıcı olarak başka bir aileye verildiği, bazı takipçilerin çocuğun uzun süredir videolarda görülmediğini fark etmesi sonrası açıklandı

Çift, 2017'den bu yana sponsorluk anlaşmaları yaptığı ve videolardan para kazandı. Bazıları, kararı anlayabildiklerini söylerken, çok sayıda kişi, çifti YouTube kariyeri yapabilmek için Huxley'den faydalanmakla suçladı.

Ohio eyaletinde yaşayan Myka Stauffer ve eşi James Stauffer, Huxley adını verdikleri çocuğun evlat edinilmesi ve yaşadığı zorluklarla ilgili videolar çekmeye başladı.

Popüler bir YouTube kanalında, Çin'den evlat edindikleri otizmli bir çocukla yaşamlarını belgeleyen ve bu yolla sponsorluk anlaşmaları yapan Amerikalı çift, çocuğu başka bir aileye verdiklerini açıklayınca büyük tepkiyle karşılaştı.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise "Evlatlık çocuklar, barınaktan alıp, uygun olmazsa 14 gün sonra geri verebileceğin bir köpek değil" diye yazdı.

https://www.instagram.com/p/B\_QkQCVgRUw/?utm\_source=ig\_embed

Popüler videolar

Stauffer çifti aile yaşamları hakkında video paylaşmaya 2014'te başlamış ve Stauffer'ın kendi YouTube kanalı Myka Stauffer bu yıl 700 binin üzerinde takipçiye ulaşmıştı.

Çift, Temmuz 2016'da Çin'den bir çocuk evlat edinmek istediklerini ve daha sonra "Uganda ya da Etiyopya"dan ikinci bir çocuk almayı değerlendirdiklerini" açıkladı.

Myka Stauffer, bir dergide yayımladığı yazıda evlatlık çocuk ajansının, çifte Huxley'nin "beyin hasarı" olduğunu söylediğini yazdı. Stauffer yazıda bir süre tereddük ettikten sonra "Tanrı'nın kalplerini yumuşattığını" belirtti.

Çift, sponsorlu videolarından elde ettikleri gelirlerin de evlat edinme masrafları için kullanılacağını söylediler. Ayrıca takipçilerinden Huxley'nin ihtiyaçları için beşer dolar vermelerini istediler.

Çiftin, o dönem iki yaşında olan Huxley'le buluşmak için ilk olarak Çin'e gidişlerini anlatan video çok popüler oldu ve 5,5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.