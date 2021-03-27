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  4. Evlat hasreti çeken anne, doğan kızının adını Hasret koydu

Evlat hasreti çeken anne, doğan kızının adını Hasret koydu

27.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 572’nci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 572 gündür sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 572’nci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 572 gündür sürüyor. İkamet ettikleri Bingöl’den Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine katılan anne Leyla ve baba Bilal Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlu Emrah Avunan (24) için evlat nöbetine devam ediyor. Anne Avunan, “Benim oğlum Cizre’de askere gitmişti, 9 gün sonra haber alamadık. HDP götürüp PKK’ya vermiş esirdir, diğer askerleri öldürdüler benim oğlum sağ mı ölümü, onu bilmiyorum. 6 yıldır hiçbir haber alamadım, keşke bir sesi olsaydı oda bana yeterdi. 6 yıldır canımız yanıyor, 2 yıldır burada HDP’nin kapısındayız, sonuna kadar eylemimize devam edeceğiz. Benim oğlum esir, sesim ona gidiyorsa babam hasta, Allah rızası için bize dön 6 yıldır sesini duymadım. Kapıya bakıyorum yoksun, pencerede yoksun, astım hastasıyım her gün ağlıyorum. Senin küçük bir kardeşin var, 2 yaşında. Senin hasretini çektim, onun adını Hasret koydum, sesimi duyuyorsan oğlum gel” dedi.

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