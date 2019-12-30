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  4. Evlat nöbeti 119’uncu gününde

Evlat nöbeti 119’uncu gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:54 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler ne kavurucu sıcak, ne de dondurucu soğuk dinlemeden 119 gündür eylemlerine devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin umutlu bekleyişi 119’uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler ne kavurucu sıcak, ne de dondurucu soğuk dinlemeden 119 gündür eylemlerine devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin umutlu bekleyişi 119’uncu gününe girdi. 5 yıl önce İstanbul’da çalışırken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ömer için Kars’tan Diyarbakır’a gelen Salih Gökçe, yaz kış fark etmeden evlat nöbetini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Gökçe, “Bugün 119 gündür buradayız, tek dileğim yeni yıl geliyor bütün ailelerin çocuklarının gelmesi. İnşallah benim oğlum da gelir, kınalı kuzum, kurban olurum sana. Bak kapımı kilitledim geldim. Senin için geldim buraya, herkes geliyor bir umut bekliyoruz. Ne şartlarda buraya geldiğimi sen daha iyi biliyorsun. Bizim için yaz kış fark etmez, biz evlat acısından kavruluyoruz. İster kar olsun isterse kış, biz buradan kalkmayacağız” dedi.

“Oğlum mazotla yandı, 2 bacağı sakat”
Diyarbakır’dan oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından alıkonulan Aziz Demir’in annesi Güzide Demir ise, oğlunun üzerine mazot döküldüğü ve 2 bacağının sakat olduğunu öğrendiğini söyledi. Demir, “Çocuğum gelmeyene kadar buradan gitmiyorum, oğlumun ayakları yanmış 2 bacağı da sakat. O zamandan beri haberim yoktu, bir ara telefon açtı üzerine mazot döküldüğünü söyledi. Annelerde hepsi gelsin, biz kaç senedir bu acıyı çekiyoruz. Ağlamaktan hasta olduk, oğlumun ayağı sakat gelemiyorlar onlar getirsin” diye konuştu

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