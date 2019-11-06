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Evlat nöbeti tutan ailelere İstanbul, Sakarya ve Almanya’dan destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 17:40 | Son Güncelleme

İstanbul, Sakarya ve Almanya’dan bölge gezisi kapsamında Diyarbakır’a gelen vatandaşlar, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu.Çocukları PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP’yi sorumlu tutan ve partinin il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin İstanbul, Sakarya ile Almanya’dan bölge gezisi kapsamında kente gelen vatandaşlar destek ziyaretinde bulundu.

İstanbul, Sakarya ve Almanya’dan bölge gezisi kapsamında Diyarbakır’a gelen vatandaşlar, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Çocukları PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP’yi sorumlu tutan ve partinin il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin İstanbul, Sakarya ile Almanya’dan bölge gezisi kapsamında kente gelen vatandaşlar destek ziyaretinde bulundu. Annelerle bir araya gelen gruptakiler, ailelere yanlarında oldukları mesajını verdi.
Grup adına konuşma yapan Necip Kamil Pekdemir, Diyarbakır’da anneleri ziyaret etmeden geri dönmek istemediklerini söyledi. Pakdemir, "Ateş düştüğü yeri yakar. Bu annelerin çekmiş olduğu çileyi haberlerde görmekteydik. Onlarla olduğumuzu göstermek için kalabalık bir şekilde buraya geldik. İnşallah bir an önce evlatlarına kavuşurlar. Rabbim ülkemizi her türlü terörden ve kötülükten muhafaza eylesin" dedi.
İstanbul ve Sakarya’dan gelen grup, dua edip bölgeden ayrıldıktan sonra Almanya’dan gelen grup ailelere ziyarette bulundu.

"Ailelerin en yakın zamanda çocuklarına kavuşmasını diliyoruz"
Burada ailelerle tek tek görüşerek destek mesajlarını ilettikten sonra grup adına açıklama yapan Sezgin Yalçın, annelere desteklerini bildirmek için geldiklerini ve ailelerin en yakın zamanda çocuklarına kavuşmasını umduklarını söyledi.
Oğlu terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan Süleyman Aydın ise, "HDP terör örgütüyle iş birliği yapıyor. Dağdakiler gelip bizim çocuğumuzu götürmez, onların temsilcileri var. O temsilci de HDP il başkanlığıdır. Bunlar terör örgütüyle iş birliği yapıyorlar" ifadelerini kullanarak HDP’lileri Almanya’dan gelen ziyaretçilere şikayet etti.
Grup daha sonra ailelerle vedalaşarak bölgeden ayrıldı.

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