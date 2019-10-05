HABER

Evlat nöbeti tutan ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 33’ncü gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 33’ncü gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 33’ncü gününe girdi. Polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, HDP’yi kast ederek, "Bunların milletvekili çıkıp diyor; biz siyasi partiyiz ama siyasi parti değil bunlar, bunlar teröristtirler. Milletvekilleri bile teröristtir. Bunlar çıkıp demesin, biz PKK’yı ya da terör örgütünü tanımıyoruz. Bunların hepsi teröristtir” dedi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 33’ncü gününde devam ediyor. Mardin’in Derik ilçesinden gelen Şeyhmus Kaya, İstanbul’da polis memuruyken, Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül’de oturma eylemine başlamıştı. Kaçırıldığı günden bugüne kadar umudunu yitirmeyen baba Şehmus Kaya, 33 gündür oğlundan bir haber alabilmek için HDP önünde oturma eyleminde olduğunu belirterek, umudunu hiç yitirmeyeceğini söyledi

“Bunlar siyasi parti değil, teröristtir"
Çocuklarını alamadan HDP il binası önünden gitmeyeceğini belirten baba Kaya, 33 gündür burada oturduğunu söyledi. Baba Kaya, "HDP’liler tarafından bir gelişme yok ve maaşlarını alıp içeride oturuyorlar ve bu içeride olanlardan bir umut beklemiyorum. Bunların milletvekili çıkıp diyor, biz siyasi partiyiz ama siyasi parti değil bunlar, bunlar teröristtir. Milletvekilleri bile teröristtir. Bunlar çıkıp demesin, biz PKK’yı ya da terör örgütünü tanımıyoruz. Bunların hepsi teröristtir” ifadelerini kullandı.

“Üzüntüden psikolojimiz bozuldu”
Beş yıldan bu yana oğlunu aradığını belirten baba Kaya şunları söyledi;
“Ben oğlumu beş yıldır arıyorum. Çok üzgünüm ve çok hastalığımız var. Çok zor durumdayız. Aile olarak üzüntüden psikolojimiz bozuldu. Beni burada bırakın kaybolurum.”

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
Fuara özel indirimli mezarlar şaşırttıFuara özel indirimli mezarlar şaşırttı
Tunceli huzur şehri oldu, hem nüfusu, hemde turisti arttıTunceli huzur şehri oldu, hem nüfusu, hemde turisti arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

İddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

Fatih Portakal neden yayına çıkmadı? Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Öldürüldüler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Bursa'da kuyumcu hırsızlığı! 75 bin lira değerinde altın çaldı

Satırla kırıp içeri girdiler

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.