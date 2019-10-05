Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 33’ncü gününe girerken, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden 2 aile daha eyleme katıldı. Yeni katılan iki aile ile birlikte eylem yapan aile sayısı 53 oldu. Oturma eylemine katılan aileler çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tuttuklarını söyledi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 33’ncü gününde sürerken, 2 aile daha HDP il binası önünde oturma eylemine katılarak sayı 53 oldu. Kızlarının 4 yıl önce terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne ve babası, çocukları Sümeyye Yenilmez’e kavuşmak için Muş’tan gelerek diğer ailelerle birlikte oturma eylemine katıldı.

“Kızımı kandırarak kaçırdılar”

Anne Süheyla Yenilmez yaptığı açıklamada, kızının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütüne götürüldüğünü belirtti. Anne Yenilmez, "Kızım Bitlis’te 2017’te üniversite ikinci sınıfta okurken kandırılarak kaçırıldı. Kızıma iki gün ulaşamadık. Sonra araştırdık, öğrendik ki dağa kaçırmışlar. Kızım okulunu çok seviyordu, okumak istiyordu. Kandırarak kaçırdılar. Kızımdan hiçbir haber alamadık. Kızımın gelmesini istiyorum. Devlet ona ceza vermiyor. Gelsin okulunu okusun. Diğer anne ve babalar da gelsin burada otursun çocuklarını istesinler" dedi.