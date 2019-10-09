Evlat nöbeti tutan baba baygınlık geçirdi

Zulüm, acı, gözyaşı, nereden ve kimden gelirse gelsin, siyasi görüşüne, mezhebine, inancına bakmadan tepki göstereceklerini dile getiren Kökel, her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olacaklarını belirtti. Kökel, şöyle konuştu:

Ziyaret sırasında, Ağrı'dan gelerek 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemine dahil olan baba Salih Gökçe duygulu anlar yaşadı. Gözyaşı döken ve baygınlık geçiren Gökçe'ye 112 Acil Sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Gökçe'nin durumuna üzülen Diyarbakır anneleri de gözyaşı döktü.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, destek ziyaretleri ile sürüyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelenler, oturma eylemi yapan ailelerle görüştü ve desteklerini bildirdi.

"Burada bulunan fedakar annelerin arşa yükselen feryatları ve yürekleri dağlayan gözyaşları aslında uzun yıllar bu vatanda aynı kahrı ve çileyi çekmiş tüm annelerin feryadı oldu. Anneler evlatlarının dağlara götürülmesini istemiyor. Anneler dağa götürülen evlatlarına bir an önce kavuşmak istiyor. Buna kulak verilmeli. Hiçbir güç annelerin iradesine karsı koyamaz ve koymamalıdır. Kimi anneler mezar başında evlat, eş ve baba acısı çekiyor kimi de dağlarda ve bayırlarda evlatlarının akıbetini araştırıyor."

Annelerin feryadına kulak verilmesi gerektiğini dile getiren Kökel, vicdan sahibi herkesin bu acıyı yüreğinin derinliklerinde hissetmesi gerektiğini aktardı. "Bu annelerin bir an önce evlatlarına kavuşması için 82 milyonun seferber olması lazım. Artık ülkenin terör belasından kurtulmasının vakti gelmiştir." diyen Kökel, annelerin yüzünün gülmesini istediklerini belirtti.

Kökel, "Yüreği yanan bu annelerin haklı feryatlarına sonuna kadar katılıyor, Tatvan'dan gelen gönüllüler olarak hem bayrağımızın hem de annelerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.