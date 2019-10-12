Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o silahı at ve teslim ol

Mehmet Mucahit CEYLAN-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da HDP önünde, oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini belirterek, terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Ömer'e silahını bırakıp, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 54 ailenin, 3 Eylül günü Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi. 9 Eylül gününden bu yana, PKK tarafından 4 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı Süleyman Aydın da Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.

'BENİM OĞLUM DAHA 15 YAŞINDAYDI'

Terör örgütü PKK'nın Kürtler ile hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyen Süleyman Aydın, "Benim oğlum daha 15 yaşındaydı. Oğlumu dağa gönderdiler. Ben her eve gittiğimde annesinin sürekli ağladığını görüyorum. Annesi acılar içinde kıvranıyor evde. Ben bunu gördükçe çaresizlik yaşıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Benim oğlum ellerinde ama vermiyorlar. Çok çaresizim, ne yapacağımı bilmiyorum. Bu HDP'liler nereye kadar bizi kullanarak, bizim çocuklarımızın üstünden siyaset yapacaklar. Biz çocuklarımızın dağa gönderilmesini istemiyoruz, çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. 15 yaşındaki çocuğu dağa götürüyorsunuz, biz buraya gelip çocuklarımızı istiyoruz, bize 'hain' diyorlar. Oğlumun hayali polis ya da asker olmaktı. Oğlumun polis üniformalarıyla, asker üniformalarıyla bir sürü fotoğrafı var evde. Ama oğlumun hayallerini yerle bir ettiler" dedi.