Evlat nöbetinde 14'üncü kavuşma! Mutluluk gözyaşları...

Ramazan Ertaş, bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda ailesiyle buluşturdu. Buluşmada Ramazan Ertaş, bedensel engelli babası Cemal Ertaş, ablaları Serap Başaran ve Medine Alkış ile kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, mutluluk gözyaşları döküldü.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 136 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 311'inci gününe girdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde oturan, bedensel engelli Cemal Ertaş, 3 Kasım 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Ramazan için 3 Mart günü HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Cemal Ertaş, eyleme katıldıktan sonra oğlu Ramazan'ın terör örgütünün kaçması için İstihbarat Komutanlığı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikna çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri ve ailesinin girişimiyle yapılan ikna çalışmalarıyla Ramazan Ertaş , 6 Temmuz günü, terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözyaşlarını tutamayan Cemal Ertaş, oğluna kavuştuğu için güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Ben oğluma kavuştum. İnşallah HDP önündeki diğer aileler de bir an önce evladına kavuşur" dedi.

14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Ramazan Ertaş'ın terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önündeki eyleme katılan ailelerden, çocukların kavuşanların sayısı 14 oldu. Ramazan'ın yanı sına HDP önündeki evlat nöbeti eylemini başlatan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, güvenlik güçlerine teslim oldu.

(DHA)

