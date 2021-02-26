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  4. Evlat nöbetindeki aileler 543 gündür çocuklarını HDP ve PKK’dan istiyor

Evlat nöbetindeki aileler 543 gündür çocuklarını HDP ve PKK’dan istiyor

26.02.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 543’üncü gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 543’üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 543’üncü gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 543’üncü gününe girdi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce kaçırıldığını belirttiği oğlu Muhammed için 543 gündür evlat nöbetinde olan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Nadire Çakan, oğlunu HDP ve PKK’lılar tarafından zorla dağa kaçırıldığını ifade ederek evladını HDP’den istediğini söyledi. Oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu belirten anne Çakan, oğlunun bir an önce kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini vurgulayarak, evladı gelinceye kadar da nöbette olacağını aktardı.

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