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Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor

30.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 575’inci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 575’inci gününde de devam ediyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 575’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 575’inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır’ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir’in (26) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, tek isteklerinin evlatları olduğunu ve bunun için eylemi sürdürdüklerini söyledi.
HDP’nin olmaması durumunda PKK’nın da olmayacağını aktaran baba Demir, "Tek isteğimiz çocuklarımızdır. Biz çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Allah’ın izniyle de bu zafer bizim olacaktır. Oğluma da teslim olmasını istiyorum" dedi.

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