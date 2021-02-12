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Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle 529 gündür eylem yapıyor

12.02.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle 529 gündür eylem yapıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 529’uncu gününe girdi.Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 529’uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 529’uncu gününe girdi.
Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 529’uncu gününde de devam ediyor. Kocaeli’nden gelerek dağa kaçırılan Eren Yalçın için 529 gündür evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, bugün oğlunun doğum günü olduğunu belirterek, oğluna geri dönmesi çağrısında bulundu. Gözyaşları içinde oğlunun nasıl dağa kaçırıldığını anlatan anne Aksu, “Benim oğlumu PKK ve HDP dağa kaçırdı. 7 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Bugün benim oğlumun doğum günü ve oğlumun bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Oğlum gelince onunla birlikte doğum gününü kutlayacağım. Dün geceden beri ağlıyorum. Oğluma bir an önce kavuşmak istiyorum" diyerek göz yaşlarına hakim olmadı.

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle 529 gündür eylem yapıyor

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