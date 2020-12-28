HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP’den istemeye devam ediyor

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP’den istemeye devam ediyor

28.12.2020 15:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 483’üncü gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 2 günlük kısıtlamanın ardından çadırda devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 483’üncü gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 2 günlük kısıtlamanın ardından çadırda devam ediyor. 23 yaşında Sakarya’da üniversite maliye bölümü okurken 4’üncü sınıfta HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, çocuklarının kandırıldığını ve bırakılması gerektiğini söyledi. Çocuklarının da hakkının olduğunu ifade eden Çağmar, "1,5 senedir biz buradayız, bizim hakkımız yok mu? Çocuklarımızın sesini unuttuk, oğluma hasretim. Gelin devlete teslim olun. Ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüz. Biz, sabah kalkıyoruz, soğuk, hastalık demeden buraya geliyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Yasaklar ne zaman bitecek?Yasaklar ne zaman bitecek?
1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yoğun bakımda

Sahte içki kabusu devam ediyor

Yılın son kabine toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

Türkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi ilk kez konuştu

Türkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi ilk kez konuştu

Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Yasaklar ne zaman bitecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.