HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP’den istemeye devam ediyor

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP’den istemeye devam ediyor

07.02.2021 13:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP’den istemeye devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde 524’üncü gününde de devam ediyor.2015 yılında maliye 4’üncü sınıf öğrencisiyken HDP’liler tarafından seçim kampanyası ile Diyarbakır’a getirilip dağa gönderilen Yavuz’un babası Nihat Çağmar, "2 yıla yakındır biz buradayız.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde 524’üncü gününde de devam ediyor.
2015 yılında maliye 4’üncü sınıf öğrencisiyken HDP’liler tarafından seçim kampanyası ile Diyarbakır’a getirilip dağa gönderilen Yavuz’un babası Nihat Çağmar, "2 yıla yakındır biz buradayız. Bu HDP’liler, onların neresinden bakarsak hep hata, hep millet düşmanlığı, bunlar Kürt düşmanı. Bunlarda ne vicdan ne merhamet var. Bunlar çocuk katilidir. Bakıyoruz şimdi üniversiteden yine aynı şekilde milleti velveleye getirmek ve dağa eleman kazandırmaktır bunların amacı. Çocuğumuzu almadan buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı onlara kazandırtmayacağız" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP’den istemeye devam ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttıKoronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı
Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Koronavirüs aşısında ikinci doz başlıyor! Bekleme süresi 28 gün

Koronavirüs aşısında ikinci doz başlıyor!

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi! İstinaftan karar çıktı

Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde karar

Uzaya Türk astronot mu gönderilecek? Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımı sonrası flaş 'Elon Musk' iddiası

Uzaya Türk astronot mu gönderilecek? Flaş iddia

Yerli parmak izi tanıma sistemi, mart ayında hazır

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni sistem mart ayında başlıyor

Ciddi şikayetleri olanlar dikkat! Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

'Alo Fetva'ya bitcoin sorusu!

'Alo Fetva'ya bitcoin sorusu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.