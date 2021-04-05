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Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP’den istiyor

05.04.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 581’inci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 581’inci gününde de devam ediyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 581’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 581’inci gününde de devam ediyor. Hakkari’den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için 581 gündür eylemde yer alan Nihal Çiftçi, evladından hiçbir şekilde haber alamadığını söyledi. Çiftçi, "Oğlum 2012 yılında 14 yaşında lise birinci sınıf öğrencisiydi ve okula gönderdim gidiş o gidiş bir daha haber alamadım. Ardından oğlumu HDP’lilerin kandırdığını ve dağa kaçırdığını öğrendim. Bende HDP’ye tepki ortaya koymak için buradayım. Ben çocuğumu HDP’den istiyorum. Bizim buraya gelmemiz PKK’nın iç yüzünü de göstermiş olduk ve yeni çocukların dağa kaçırılmasını engellemek için de buradayız. Oğluma çağrım ne olur gelsin, geri dönsün ve devlete teslim olsun. Bizim devletimiz çok büyüktür, merhametlidir ve affedicidir. Ne yapmışsa yapmış olsun gelsin devlete teslim olsun" dedi.

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