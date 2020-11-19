Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti eylemi 444’üncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 444’üncü gününe girdi. Eylemin ilk gününden itibaren oturma eylemine devam eden anne Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı’dan gelecek mutlu haberi bekliyor. Anne Cennet Kabaklı, usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür yolunda Müslüm Altıntaş ile oğlunun silah zoruyla otobüsten indirilerek kaçırıldığını söyledi. Anne Kabaklı, "O kadar yıldır esir tutuluyor. Aç, susuz zindanlarda bir deri bir kemik kaldı zulüm içinde. Benim oğlumu HDP aldı PKK’ya verdi. Ben evladımı istiyorum. Artık evladımı geri versinler. Bu HDP vatan haini, polis, asker, halk hanini, bunlar Müslüman değiller" dedi.

