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Evlat nöbetindeki aileler, Cumhuriyet Bayramını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler, Cumhuriyet Bayramının 97’inci yılını kutladı.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 423 gününde devam ederken aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler, Cumhuriyet Bayramının 97’inci yılını kutladı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 423 gününde devam ederken aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Aileler adına konuşma yapan Süleyman Aydın, Türk ulusunun en büyük kazanımı olan cumhuriyetin 97’inci yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Aydın, “Biz evlat nöbeti tutan anneler ve babalar olarak bütün Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz” dedi.

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