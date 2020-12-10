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  4. Evlat nöbetindeki aileler dağa kaçırılan çocuklarını HDP’den istiyor

Evlat nöbetindeki aileler dağa kaçırılan çocuklarını HDP’den istiyor

10.12.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 466’ncı gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 466’ncı gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 466’ncı gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 466’ncı gününde devam ediyor. Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un (16) HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi. Begdaş, "19 aydır ben bu kapıdayım, benim oğlumu Amed-Direniş Grubu sattı. Onlar HDP’ye verdi, HDP de sattı, insan haklarından bahsediyorlar. 9 ila 12 yaş arasındaki evlatlarımız nerede, bize insan hakları yok mudur, ben evladımı istiyorum benim ciğerimi yakmışlar. Kimse gelip burada bir şey söylemiyor, hepsi Kürt annesi. Bugün onların İnsan Hakları Günüymüş, peki bizim insan hakkımız yok mu, kar, kış, yağmur demeden bu kapıdayız biri gelip bize açıklama yapsın. Onlar Amerikan ve İsrail’in arkasına sığınıyorlar, anca Kürtleri kandıralar, Diyarbakır halkına sesleniyorum yeter, gelin bu çadır bunları bitirecek" dedi.

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