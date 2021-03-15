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Evlat nöbetindeki aileler HDP ve PKK’ya kin kustu: "Onlar din, ülke, devlet düşmanı haindirler"

15.03.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi, 559’uncu gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 559’uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi, 559’uncu gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 559’uncu gününde de devam ediyor. Bitlis’te mimarlık bölümü 1. sınıf öğrencisi olan ve 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Faruk Kılıç’ın (23) babası Fadıl Kılıç, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemini sürdürüyor. Evladını almadan eylemi bırakmayacağını belirten baba Kılıç, oğlunun HDP’nin PKK’ya satıp ölüme terk ettiğini söyledi. Baba Kılıç, "Oğlumu HDP’den istiyorum, HDP tarafından çocuklarımız dağa kaçırıldı. HDP kendi çocuklarını elyafın içinde yatırıp, yüksekokullarda okutuyor, bizim çocukları ise elinde kalemi alıp dağda ölüme mahkum etmişler. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. HDP çok hain, kirli yüzleri ortaya çıktı, oğlum beni duyuyorsan gel, orası boş HDP sizi dağa satmış, onlara inanmayın yanındaki arkadaşlarına da söyle, çekilin onlardan kurtulun. Onlar din, ülke, devler düşmanı haindirler" dedi.

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