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Evlat nöbetindeki aileler, HDP’den çocuklarını istiyor

03.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 520’nci gününe girdi.Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 520’nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 520’nci gününe girdi.
Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 520’nci gününde de devam ediyor. Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşayan Erdinç ailesi, 6 yıl önce üniversitede okurken terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürülen oğulları Mikail için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor. 6 yıldır çocuklarından hiçbir haber alamadıklarını belirten baba Yusuf Erdinç, "Benim oğlum İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini okuyordu. Oğlumu kandırdılar ve ardından Diyarbakır’a getirip dağa gönderdiler. Benim buraya gelmemin tek sebebi burada oğlumu istemektir. HDP oğlumu getirmeyene kadar ben bu çadırı ve bu eylemi bırakmayacağım. Benim oğlum avukat olacaktı. 2 ay kalmıştı mezun olmasına teröristler dağa götürdü" dedi.
Baba Yusuf Erdinç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması ve devletin şefkatine sığınması çağrısında bulunarak, "Oğlum, kurban olduğum gel. Senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir. Gel seni seviyorum kurban olduğum orası senin yerin değildir. Seni alıncaya kadarda buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.

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