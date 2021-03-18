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Evlat nöbetindeki aileler, HDP’nin kapatılması için yürüyüş yaptı

18.03.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler ‘HDP kapatılsın’ yürüyüşü yaptı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler ‘HDP kapatılsın’ yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sonrası grup adına açıklamayı okuyan evlat nöbetindeki anne Necibe Çiftçi, "HDP terörden besleniyor, sigortası PKK’dır" dedi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler ’HDP kapatılsın’ yürüyüşü yaptı. Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde ellerinde Türk bayrakları ve teröre lanet okudukları dövizlerle yürüyüşe geçen ailelerin eylemi HDP il binası önünde son buldu. Yürüyüş sonrası grup adına açıklamayı okuyan evlat nöbetindeki anne Necibe Çiftçi, 563 gündür evlat nöbetinde olduklarını ve burada 217 annenin evladını beklediğini söyledi.

"Otura otura kazanacağız"
Eylemde kazanan taraf olacaklarını vurgulayan Çiftçi, "Biz Diyarbakır anneleri olarak 563 gün önce eylemimize HDP il binası önünde başladık. 217 aile olarak diyoruz ki çocuklarımızı kandıran HDP’dir, HDP olmasaydı PKK olmazdı. Hep sorduk, HDP’nin yanında mısınız yoksa karşısında mısınız diye. Biz anneler olarak HDP’nin maskesini düşürdük, HDP’nin kirli yüzünü herkese gösterdik. Bizim rızamız olmadan çocuklarımızı alıp götürenlere bırakın bu çocukları demediler. Hain terör örgütünü kınamadılar, PKK’ya sırtımızı yasladık dediler. Bize sırtlarını döndüler, HDP’nin makyajı aktı, kirli çamaşırları ortaya bir bir çıkıyor. HDP terörün kaynağı ve odağı olmuştur, HDP terörden besleniyor, sigortası PKK’dır, HDP PKK’ya kefildir, suç ortağıdır ve suçludur. Kapatılmalıdır, Kürtler HDP teröründen bıktı usandı. HDP biz Kürtleri değil PKK’yı temsil ediyor. HDP ya kapanacak ya kapanacak, PKK ya çökecek ya çökecek. Otura otura kazanacağız, eylemimizde bize destek verenlere teşekkür ediyor, HDP’yi Allah’a havale ediyoruz" diye konuştu.

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