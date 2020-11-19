HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evlat nöbetindeki aileler ile HDP’liler arasında gerginlik

Evlat nöbetindeki aileler ile HDP’liler arasında gerginlik

19.11.2020 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler ile partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler ile partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Aileler HDP’lilere tepki göstererek, "Selahaddin Eyyubi’nin torunlarıyız, gidin Allah’ın davasını sürün. Küffarın davasını süreceğinize Allah’ın davasını sürün" dedi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 444’üncü gününde de devam ediyor. Eylemin 444’üncü gününde aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. 2015 yılında İstanbul Sultanbeyli’de garsonluk yaparken terör yandaşları tarafından kandırılıp dağa götürülen 22 yaşındaki Ozan Dağyeli’nin ağabeyi Serdar Dağyeli, "Yüzümdeki acıyı görüyorsunuz değil mi" diyerek HDP’lilere tepki gösterdi. Ağabey Dağyeli, "Allah’a inancınız yok ki, merhametiniz olsun. Tarih sizleri de yazacak, sizleri de unutmayacak, birer katil, birer kalleş olarak. Selahaddin Eyyubi’nin torunlarıyız gidin Allah’ın davasını sürün. Küffarın davasını süreceğinize gidin Allah’ın davasını sürün" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Fotoğraflar Antalya'da bir gün arayla çekildiFotoğraflar Antalya'da bir gün arayla çekildi
78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendi

Başkan Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendi

İstanbul'daki günlük koronavirüs vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!

İstanbul'daki günlük vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!

Antalya'da ilginç görüntü: Bir gün arayla deniz ve kar keyfi

Fotoğraflar Antalya'da bir gün arayla çekildi

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti

Erdoğan, yanan tarihi camiyi ziyaret etti

Siirt’te camiye çirkin saldırı: 130 yıllık camiyi ateşe verdiler

Siirt'te 130 yıllık camiyi ateşe verdiler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.