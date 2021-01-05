HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evlat nöbetindeki aileler PKK’nın 13 yıl önceki katliamını unutmadı

Evlat nöbetindeki aileler PKK’nın 13 yıl önceki katliamını unutmadı

05.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Diyarbakır’da terör örgütü PKK mensupları tarafından 3 Ocak 2008’de bir dershanenin önünde gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı olayının yıl dönümü nedeni ile yaptıkları açıklamada, "Hem masum çocukları öldürüyorlar hem de dağa kaçırıyorlar" diyerek terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi.HDP önünde çocuklarından gelecek haberi bekleyen aileler, Diyarbakır’da 3 Ocak 2008 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından patlayıcı yüklenerek infilak ettirilen, 6 öğrenci ve 1 velinin hayatını kaybettiği olayın yıl dönümü nedeni ile açıklamalarda bulundu.

HDP önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Diyarbakır’da terör örgütü PKK mensupları tarafından 3 Ocak 2008’de bir dershanenin önünde gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı olayının yıl dönümü nedeni ile yaptıkları açıklamada, "Hem masum çocukları öldürüyorlar hem de dağa kaçırıyorlar" diyerek terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi.
HDP önünde çocuklarından gelecek haberi bekleyen aileler, Diyarbakır’da 3 Ocak 2008 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından patlayıcı yüklenerek infilak ettirilen, 6 öğrenci ve 1 velinin hayatını kaybettiği olayın yıl dönümü nedeni ile açıklamalarda bulundu. 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için 1,5 yıldır HDP il binası önünde eylemine devam ettiğini belirten Fatma Akkuş, 2008 yılında terör örgütü PKK tarafından bir dershane önünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu öğrencilerin hayatını kaybetmesinden dolayı PKK’yı kınadı. PKK’nın masum insanları öldürdüğünü belirten Akkuş, "2008 yılında dershane önünde yaşanan patlama hem bizleri hem de çocuklarımızı üzmüştü. Patlamayı gerçekleştiren kimler ise çocuklarımızı dağa götürenler de aynı gruptur. Masum insanların ölümüne sebep olup annelerin acı çekmesine neden oldular. Terör örgütü PKK hem masum insanları öldürüyor hem de dağa kaçırıyor. Ben olaydan dolayı çok üzgünüm ailelere başsağlığı ve sabır diliyorum. Ailelerin acısı bizim de acımızdır. Biz asla onların acılarını unutmuyoruz. Çocuklarımızı nasıl unutmuyorsak onları da unutmayacağız" dedi.

"Doğuda zulüm var evet o da PKK ve HDP zulmüdür"
Sur ilçesinde 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın da PKK’nın yaptıklarının zulümden başka bir şey olmadığını söyledi. Aydın, "2008’in Ocak ayında terör örgütü PKK büyük bir katliam yaptı. Öğrenciler ders için gitmişlerdi dershaneye ama maalesef HDP’nin destek verdiği PKK tarafından çocuklar katledildiler. Öğrencilere yapılan bu saldırının ardından bizim çocuklarımızı kandırıp dağa gönderdiler. PKK büyük bir zulüm ediyor Kürtlere, zaman zaman HDP ’Doğuda zulüm var’ diyordu, doğrudur doğuda zulüm var o da PKK ve HDP zulmüdür. Dershaneye giden çocukların ne günahı vardı. 40 yıldır Kürtleri öldürüyorlar. Artık HDP ve PKK’nın iç yüzünü herkes görsün. Bizler de buradaki eylemimizi asla ama asla sonlandırmayacağız. Sonuna kadar bu HDP ve PKK ile mücadelemizi vereceğiz. PKK’ya karşı olan herkesi de çadıra davet ediyoruz. Gelsinler bizlere destek versinler ki HDP ve PKK’nın iç yüzünü herkes görsün" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Görüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldıGörüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı
AST nedir? AST neden yükselir ve neden düşer?AST nedir? AST neden yükselir ve neden düşer?
1/

En Çok Okunan Haberler

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi hazırlığı: Su satışları patladı

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi hazırlığı: Su satışları patladı

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 derece! Kent adeta buz tuttu

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 derece! Kent adeta buz tuttu

ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten 'Başkentte 110 günlük su kaldı' uyarısı

Başkentlilerin ne kadar suyu kaldı? Flaş açıklama

Yer: Antalya! Villasına böyle girdi

Yer: Antalya! Villasına böyle girdi

İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

Görüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı

Balon balığı yedi, hayatını kaybetti! Ekipler harekete geçti

Pişirip yediği balıktan öldü! Ekipler harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.