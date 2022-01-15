HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evlat nöbetindeki aileler ile HDP çalışanları arasında gerginlik! "Bize laf attılar"

Evlat nöbetindeki aileler ile HDP çalışanları arasında gerginlik! "Bize laf attılar"

15.01.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da HDP il başkanlığı önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelerle partide çalışanlar arasında gerginlik yaşandı. Araya giren polis, gerginliği büyümeden sonlandırdı. İki yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, "Bize laf attılar, biz de terbiyesiz olduklarını söyledik" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki aileler ile HDP çalışanları arasında gerginlik! "Bize laf attılar"

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 866 gündür sürdürülen nöbette çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

764533ed4ee995482498042ed1929afd

Sabah saatlerinde nöbete gelen aileler, HDP il binasının arkasındaki bir otomobile poşet içinde yükleme yapıldığını gördü. Bunun üzerine HDP’li yöneticilerle aileler arasında tartışma çıktı. Gerginlik polisin araya girmesiyle büyümeden sonlanırken, aileler duruma tepki gösterdi.

2351dce69bc13dd0ef79983c18ef5a6e

"BİZE LAF ATTILAR"

İki yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, 866 günün kendilerine 800 yıl gibi geldiğini söyleyerek, "Artık sabrımız kalmadı. Hırsız gibi arka kapıdan girip çıkıyorlar. Bize bakacak yüzleri yok demek ki. Bu ana ve babalar nereye kadar bekleyecek? Arka tarafta laf atıyorlar. Bize, 'Geçmiş olsun, bir şeye ihtiyacınız var mı?' diye sormuyorlar. HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, burada dedi ki; 'Ben senin oğlunu Mecliste gündeme getireceğim.' Ama kandırdılar. Allah korkusu olsaydı, bunu yapmazlardı. Bize laf attılar, biz de terbiyesiz olduklarını söyledik" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
PCR testi kararı sonrası uzmanlardan ilk açıklamaPCR testi kararı sonrası uzmanlardan ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP Halkların Demokratik Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Canlı yayında iş teklifi!

Canlı yayında iş teklifi!

Tüm dünyanın beklediği haber! "Müjde" diyerek duyurdu: Bitiyor

Tüm dünyanın beklediği haber! "Müjde" diyerek duyurdu: Bitiyor

MEB ortaokul ve liselerde sınav yaptı! Sonuçlar ne olacak?

MEB ortaokul ve liselerde sınav yaptı! Sonuçlar ne olacak?

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.