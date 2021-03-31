Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları iddialarını yalanladı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP’ye yakınlığı ile bilinen bazı basın yayın organlarında kendilerinin zorla evlat nöbetine getirildiği iddialarını yalanladı. Aileler, kendilerinin HDP önüne zorla getirilmediğini belirterek eyleme kendi iradeleri ile katıldığını bildirdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılması iddiasında bulunan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbetleri 576 gündür devam ediyor. HDP’ye yakınlığı ile bilinen bazı basın yayın organlarının ailelerin zorla eyleme katılımlarının sağlandığı iddialarına sert tepki gösterdi. Ağabeyi Zahir Başal’ın zorla dağa kaçırılmasında HDP’yi sorumlu tutarak HDP Diyarbakır il binası önünde nöbete katılan Yenal Başal, HDP il binası önündeki eyleme tehdit edilerek katılımı sağlandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"Biz buraya kendi isteğimizle buraya gelip eyleme katıldık"

219 ailenin evlat nöbeti eylemine katıldığını ifade eden Başal, "HDP’ye yakınlığı ile bilinen bazı basın yayın organları, bizlere bir iftira attı. Biz bunu kabul etmiyoruz, buradayız. Bizlerin zorla ve tehdit edilerek buraya getirilmesi söz konusu değildir. Biz buraya kendi isteğimizle gelip eyleme katıldık. Hakkımızda yayınlanan yalan haberler ile ilgilide henüz bir dava açmadık ama açmayı düşünüyoruz dedi.