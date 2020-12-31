Evlat nöbetindeki ailelerden AİHM’in Demirtaş kararına tepki

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 183 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 486’ncı güne girerken aileler, geçtiğimiz günlerde AİHM’in Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi. Nöbetteki babalardan Süleyman Aydın, AİHM’in kararını kınadıklarını belirterek, "Biz kesinlikle AİHM’in kararını nefretle kınıyoruz. AİHM, ayrımcılık yapıyor" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 486’ncı gününde de devam ediyor. Evlat nöbetine devam eden aileler, geçtiğimiz günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

"AİHM, ayrımcılık yapıyor, amacı da Türkiye’yi karıştırmaktır"

Aileler adına konuşma yapan baba Süleyman Aydın, eylemin 486’ncı gününe girdiğini, halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını söyledi. Aydın, "Tek bir HDP milletvekili bizi sormadı. HDP’yi HDP’den daha çok koruyan CHP’ye sesleniyorum, siz Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyorsunuz. Peki, Selahattin Demirtaş kimdir? Askerimize, polisimize ve öğretmenimizi gözünü kırpmadan şehit eden PKK’lı teröristlerle beraberdir. İç içe ve kol kola geziyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, sen şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakıyorsun. Kahraman gazilerimizin yüzüne nasıl bakıyorsun. Sizde hiç mi vicdan yok. Hak, hukuk ve adalet diyordun. Sizin adaletiniz bu mu? Sizde hiç mi vicdan yok. Burada Kürt aileleri 486 gündür bu gördüğünüz HDP önünde mağdurdur. Neden bu Kürt ailelerine sahip çıkmadınız? HDP’nin çocuklarımızı nasıl dağa götürdüğünü bizzat bizim ağzımızdan duysaydınız. Neden bize sahip çıkmadınız? HDP’yi hep koruyorsunuz. AİHM, siz Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini neden istiyorsunuz? Selahattin Demirtaş PKK ile iç içe geziyor. Bizim çocuklarımızı dağa götüren ve aracılık yapan bizzat Selahattin Demirtaş. İç yüzünü görün artık. Bizim çocuklarımızı HDP alıp PKK’ya teslim ediyor. HDP ve PKK birdir. Bunlar Kürt için mücadele vermiyor. HDP Kürtleri kullanıyorlar. Artık Kürtler, eskisi gibi değil. Kürtler artık uyandı. Artık bizi kandıramazlar. HDP milletvekilleri sizin çocuklarınız Avrupa’da Kürt ailelerin çocukları da mağaralarda ölüme mahkum ediyorsunuz. Siz anne ve baba değil misiniz? Bir gün bu ailelere sahip çıktınız mı? Biz kesinlikle AİHM’in kararını nefretle kınıyoruz. AİHM, ayrımcılık yapıyor. Amacı da Türkiye’yi karıştırmaktır. Kesinlikle bu kararlarını reddediyoruz. Eğer Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyorlarsa bu gördüğünüz Kürt ailelerinin çocuklarının tahliyesini PKK’dan istesinler. 14-15 yaşındaki çocukları dağa götürmek suç değil mi? Nerede insan hakları nerede anayasaları. Biz burada eylemimizde kararlıyız. Bu kandilin vekilleri nasıl çocukları dağa gönderdiyse ölüme mahkum ettilerse öyle de getirsinler. Ya çocuklarımız ya da biz de burada öleceğiz" diye konuştu.

Aileler, açıklamanın ardından ’HDP binası Kandil yuvası’ sloganları atarak çocuklarının fotoğraflarını binaya doğru tuttu.

