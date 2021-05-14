Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li vekile 'HDP' tepkisi: Genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, iki yıl önce 21 Ağustos’ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar’ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Şu anda sayılara 226'ya ulaşan aileler, eylemlerinin 625'inci gününü de kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Annelerin eylemleri süresince Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

"GECİKMİŞLİĞİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, evlat nöbetindeki ailelere bayram ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbetindeki ailelere selamlarını getirdiğini söyleyen Erol'a aileler tepki gösterdi. Ziyarette konuşan Erol, ailelere destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Erol, "Buradaki analarımızın, babalarımızın sorunlarını, beklentilerini, sitemlerini dinleyerek genel başkanıma bu konuda bilgi vereceğim. Bundan sonra sizin yanınızda olduğumuzu ve olacağımızı bilmenizi isterim. Bu siyasi bir malzeme değil. Burada size sahip çıkan devlet yöneticilerine, yöre halkına, basın mensuplarına teşekkür ederiz. Gerçekten burada sizin isteğiniz, eyleminiz sizin çocuklarınızla ilgili duyduğunuz kaygı ve çocuklarınıza yeniden geri dönmeleriyle ilgili bir hak arayışının yansıması. Bunu siyasi bir malzeme haline getirmek istemiyorum. Buraya sizinle bayramlaşmaya geldim. Bana sitem edebilirsiniz, bana suçlamalar getirebilirsiniz. Biz gecikmişliğimizin bilincindeyiz. Siyasi bir konu yapılmasını her anlamda doğru bulmuyorum" diye konuştu.