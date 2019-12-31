Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan’a teşekkür

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan anneler, kendilerine destek ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a teşekkür etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 120’nci gününe girerken, 2019’un son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da aileleri ziyaret ederek destek verdi.

"Bundan sonra sırtımız yere gelmez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan anne Süheyla Demir, Ağrı’dan terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Hayal için eyleme katıldığını söyledi. Demir, "Bugün 120 gündür bekliyoruz. Bugün bizim çok önemli ve değerli bir misafirimiz vardı. Yeni yıla kısa bir süre kala Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan bize çok büyük bir sürpriz yaptı. Bu gerçekten bizim için çok güzel yeni yıl hediyesiydi. Bizimle bire bir görüşüp dertlerimizi dinledi ve bizi anladı. Kendisine çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Buradan sizin aracılığınızla da Cumhurbaşkanımıza da selamlar yolluyorum ve kendisi bize çok güzel bir hediye gönderdi. Cumhurbaşkanımız geldi gibi hissettik. Bizi böyle bir günde yalnız bırakmadıkları ve hatırladıkları için çok mutlu olduk. Artık bundan sonra sırtımız yere gelmez” dedi.