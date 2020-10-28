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Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li vekil Gergerlioğlu’nun ‘insan kaçırma’ iddiasına sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 13:26 | Son Güncelleme

TBMM’de 2021 Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Cumhuriyetine ’adam kaçırma’ iddiasında bulunmuştu.

TBMM’de 2021 Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Cumhuriyetine ’adam kaçırma’ iddiasında bulunmuştu. HDP’li Gergerlioğlu’nun iddiasına, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler, sert tepki gösterdi.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2021 Plan ve Bütçe görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyetine ‘adam kaçırma’ iddiasına bulunmuştu. Bütçe görüşmelerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ’adam kaçırma’ iddiasına HDP’li vekile sert tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti devletinde insan kaçırma diye bir şey yoktur. İnsan kaçırmanın ne olduğunu görmek istiyorsan aynaya bak. İnsan kaçırmanın ne demek olduğunu görmek istiyorsan Diyarbakır annelerine bak. İnsan kaçırmanın ne demek olduğunu görmek istiyorsan, git dağlara bak, git kaçırılan kızlara bak, kadınlara, yetişkinlere bak. Git dağlara bak, git kaçırılan kızlara bak, kadınlara, yetişkinlere, tecavüz edilen, taciz edilen kadınlara hatta erkeklere, çocuklara karşı erkekçe meydan okuyarak, o zaman geç karşıma. Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan kaçırmaz. İnsan kaçırmayı, git Suriye’de gör, Irak’ta gör, PKK neredeyse oraya git" cevabını vermişti. HDP’li Gergerlioğlu’na bir tepkide evlat nöbetindeki ailelerden geldi.

"Yüzlerce çocuk burada HDP’ye girip bir daha çıkmadı"
Evlat nöbetindeki ailelerden Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür ettiğini söyledi. HDP’lilerin insan kaçakçısı olduğunu kaydeden Aydın, "HDP’liler 5 yıldır benim oğlumu götürüp PKK’ya kendileri satmadı mı? Burada yüzlerce ailenin çocuğunu siz satmadınız mı? Yüzlerce çocuk burada HDP’ye içeri girip bir daha çıkmadı ki. HDP, kendi suçunu ört pas etmek istiyor. Bizim devletimiz hiçbir zaman kendi ülkesindeki halkına böyle bir zarar vermemiştir. Kadına tecavüz HDP’de, kadına şiddet HDP’de, bunların hepsi HDP’de mevcuttur. HDP bunları artık niye inkar ediyor. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na sesleniyorum, kendisini vicdana davet ediyorum. 14, 15 yaşındaki çocukları götürüp satan sizsiziniz. Artık bütün Türkiye sizin iç yüzünüzü görsün” dedi.

“HDP, PKK nerede pislik orada”
PKK tarafından kaçırılan er Müslüm Altıntaş’ın annesi Songöl Altıntaş da 6 yıldır oğlunun yüzüne, sesine hasret olduğunu dile getirdi. Altıntaş, "Nasıl kaçırmalar yok, benim bu oğlum nerede? 13 tane asker, polis kaçırmışlar, kanıtlı, ispatlı. Türkiye Cumhuriyetine asla iftira atmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti kimseyi kaçırmıyor. Milleti kaçıran, çocuğu, askeri, polisi kaçıran HDP’dir, PKK’dır. Onlardan başka Kürtlere, insana düşman olan yoktur. PKK nerede varsa, kaçırmalar orada var. Pislikler orada var" şeklinde konuştu.

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