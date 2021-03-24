HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye tepki: "Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez"

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye tepki: "Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez"

24.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 569’uncu gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 569 gündür sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 569’uncu gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 569 gündür sürüyor. İstanbul’da yaşayan Şevket Bingöl, 2014’te Arnavutköy’de ’Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için 569 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, "Maalesef HDP’lilerden bize bir açıklama gelmedi, bizim çocuklarımızı HDP götürdü, biz doğru adresteyiz. Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez. Terör örgütü PKK’ya destek vermeseydi, bu çocukları oraya göndermeseydi, kendi kafalarına göre 14 yaşında kalkıp gider mi? Biz bu çocuklarımızı almadan kalkmayacağız, bizim çocuklarımızı HDP dağda ölüme terk etti, bizi de kendi kapılarına ter etti. Oy zamanı gelip oy istiyorlar, bunu da düşünsünler burada oturanlar Kürt aileleri. Tuncay oğlum beni duyuyor ve görüyorsan kesinlikle onlara inanma, onlar ateşe tapan insanlardır. Ermeniler onlar. Türk askerini polisi görürsen onlara teslim ol” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Otomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişmeOtomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişme
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısındaki yükseliş, dünya sıralamasını altüst etti (Türkiye dünyada kaçıncı sırada?)

Türkiye'deki vaka sayısındaki yükseliş, sıralamayı altüst etti

Lebaleb nedir? İşte TDK’ye göre lebalebin anlamı

İşte TDK’ye göre 'lebaleb'in anlamı

Seyir halindeki bir otomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişme

Otomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişme

MKYK nedir? MKYK'nın açılımı nedir?

MKYK nedir? MKYK'nın açılımı nedir?

Delege ne demek? İşte TDK'ye göre delege sözcüğünün anlamı

Delege ne demek? TDK'ye göre delegenin anlamı

Koronavirüsle mücadelede endişelendiren açıklama: 65 yaş üstünde aşıya direnenler var

'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.