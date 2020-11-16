Evlat nöbetindeki ailelere 6 binden fazla ziyaret gerçekleşti

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti eylemi 441’inci gününde de devam ederken, emniyet kayıtlarına göre ailelere şimdiye kadar 6 binden fazla ziyaret gerçekleşti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 441’inci gününde de kararlıkla devam ediyor. Aileler aylardır çocuklarının kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP ve PKK’yı sorumlu tutarak seslerini dünyaya duyurmaya çalıştı. Emniyet kayıtlarına öre Bakanlar, milletvekilleri, sanatçılar, büyükelçilerin de aralarında bulunduğu 6 binden fazla kişi ve kurum, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

"10 binler anladı bu HDP bir türlü anlamadı"

Oğlu Özkan Aydın için 441 gündür HDP önünde eylemde olan Süleyman Aydın, bir yıldan fazladır nöbetlerini sürdürdüklerini belirterek, Türkiye’nin dört bir yanından destek aldıklarını ifade etti. Emniyet kaynağına göre binlerce ziyaretçinin yanlarına geldiğini dile getiren Aydın, “Allah hepsinden razı olsun. Bu pandemi nedeniyle kısıtlamaya rağmen bizi hiç yalnız bırakmadılar. Şehit aileleri olsun, Bakanlarımız olsun, devlet büyüklerimiz olsun, büyükelçiler olsun, yanımıza geldiler, Allah razı olsun. Haklı bir davamız olduğunu bildiler. Çünkü biz burada mağduruz. Biz burada terör mağduruyuz. HDP ve PKK tarafından tehdit edildik zaman zaman. Ama biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak hiçbir zaman yılmadık. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak terörün iç yüzünü her tarafa söyledik. Herkes bu mağduriyetimizi öğrendi. 10 binler anladı bu HDP bir türlü anlamadı, veya hesaplarına gelmedi. Bizi görüp, Kürt ailelerini görüp kaçıyorlar" dedi.

