Evlat nöbetindeki ailelere bir destek de gazetecilerden

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 70 gündür oturma eylemi yapan annelere, bir destek de Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerinden geldi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde 70 gündür oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, ailelere bir destek de Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerinden geldi. Ailelerle tek tek görüşen gazeteciler, aileleri desteklediklerini aktararak değerlendirmelerde bulundu.

Van Bölge Gazetesi Köşe Yazarı Baki Karaca, çocukların elinin silah değil de kalem tutması gerektiğini söyledi. Karaca, “Van’dan çıktık Türkiye’de bir ilki gerçekleştirelim dedik ve gazeteciler olarak ailelere destek verelim dedik. Buradaki ailelerin 40 yıllık bir oyunu bozmak için yola çıktıklarını görüyoruz. Oradaki çocukların yeri dağ değildir, ailelerin yanıdır, onların yeri okullarıdır. Çocukların elleri silah değil kalem tutmalıdır, dolayısıyla PKK’nın yıllardır slogan olarak Türkiye’ye aktardığı bir şey var. Analar ağlamasın diyorlar ya işte analar burada, anaları ağlatmamalısınız. Yani kendiniz ile çelişen kendi dediğinizi uygulamayan bir duruma düşmemelisiniz. Dolayısıyla PKK’nın ve HDP’nin söylemiyle ve uygulamalarının birbirlerini tutmadığını defalarca görüyoruz. Onlar ne diyorsa tersini yapıyorlar, işte anneler ağlamasın diyorsanız, bundan daha güzel bir fırsat yoktur. Bu gerçeği ortaya koymalısınız, halk size inanmalıdır. Van’dan bunun için buradayız, inşallah bu durum bir sonuca gider, büyük bir irade var burada bu irade bu oyunun bozulmasına sebep olur” dedi.