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Evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP’li vekil hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, evlat nöbetine devam eden ailelere hakaret eden HDP’li vekil Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, evlat nöbetine devam eden ailelere hakaret eden HDP’li vekil Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Dün HDP İl Başkanlığına gelen HDP’li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu. Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek” diyerek ailelere hakaret etti. Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdi.
Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığı, HDP’li vekil Remziye Tonsun hakkında evlat nöbetindeki ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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