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Evlat nöbetindeki ailelere sokağa çıkma kısıtlaması da engel olamadı

12.12.2020 12:18 | Son Güncelleme:
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor. Kısıtlamanın ikinci haftası birinci gününde çadıra gidemeyen aileler, kaldıkları otelde eylemine devam etti.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verip HDP önündeki çadır yerine otellerinde sürdürdü. Kısıtlamanın ikinci haftasının 1’inci gününde de HDP önündeki çadıra gidemeyen aileler, eylemlerini kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdürmeye devam etti.
Hakkari’de 2016 yılında 9 yaşında dağa kaçırılan Hamza Adıyaman’ın annesi Rukeyde ile ablası Aysun Adıyaman oturma eylemini kısıtlamadan dolayı HDP önünde değil kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdürüyorlar.

“Kardeşimi almadan buradan gitmeyeceğiz, kararlıyız”
Kardeşinin HDP ve PKK yandaşları tarafından para karşılığında PKK’ya satıldığını iddia eden abla Aysun Adıyaman, “Ben ve annem kardeşim için buradayız. Pandemiden ve kısıtlamadan kaynaklı olarak çadıra gidemiyoruz ama burada bulunduğumuz yerde eylemimizi sürdürüyoruz. Kardeşimi almadan buradan gitmeyeceğiz ve kararlıyız” diye konuştu.

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