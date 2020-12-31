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Evlat nöbetindeki ailelerin yeni yıldan tek dileği çocuklarına kavuşmak

31.12.2020 13:58 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 486’ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 486’ncı gününe girdi. Ailelerin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak.
Diyarbakır anneleri, korona virüs ve soğuk havalara rağmen 3 Eylül 2019’dan itibaren HDP il binası önünde başlattığı evlat nöbet eylemi tüm tehditlere rağmen devam ediyor. Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği çocuklarına kavuşmak oldu.
7 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, 2021’de Ceylan’ına kavuşacağını umut ettiğini söyledi. 2021’in önce huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunan anne Mutlu, ’’Ben 1,5 senedir bu kapıdayım. Hakkım olan evladımı istiyorum. Ben, HDP’den onlara ait bir şey istemiyorum. Çocuğum üniversite öğrencisiydi. Çocuğuma hem anneydim hem babaydım. Biz beraber kızımla üniversite parasını topluyorduk. 7 sene oldu bu makası çantamda. 7 senedir gözümün önünden ayırmadım’’ dedi.

’’Evlatlarımızı HDP’den, PKK’dan almadan buradan gitmeyeceğiz’’
Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka, oğluyla 6 senedir ayrı olduğunu ifade etti. Yeni yıllarının, bayramlarının olmadığını kaydeden anne Nilifırka, ’’1,5 senedir biz bu çadırın altındayız. Eylemimizi sürdürüyoruz. Yağmur, çamur demeden, pandemi demeden buradayız. Biz, evlatlarımızı HDP’den, PKK’dan almadan buradan gitmeyeceğiz, kararlıyız’’ diye konuştu.
Kocaeli’den gelerek 7 yıldır dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, yeni yılın kendilerine hayır getirmesi dileğinde bulunarak, çocuklarına kavuşmayı umduklarını söyledi. 22 evladın ailesine kavuştuğunu kaydeden anne Aksu, ’’Çocuğum, sana sesleniyorum yavrum ben bayram görmedim, yeni yıl bilmedim, ben bir yere gitmedim. Sadece seni bekledim. Hiçbir zaman senden vazgeçmedim. Oğlum, ne olur bu yeni yılda beni sevindir. Bu yeni yıl benim, bizim yılımız olur. Senden hiç birimiz, ablaların bile vazgeçmedi. Ağabeyin bile evlenmedi. Ben size her türlü imkanı verdim. Merdiven sildim size baktım. Anne oldum, baba oldum, kardeş oldum. Her zorluğa göğüs gerdim, sen bu darbeyi bana niye vurdun’’ şeklinde konuştu.

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