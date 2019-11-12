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"Evlat nöbeti"ndeki aileyi tehdit eden sanığa 22 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek veren bir ailenin ferdini tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 9 yıl 9 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - İddianameden: - "Şüphelinin, oturma eylemine katılan annesi için oğlu M.B'yi tehdit ettiği, hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle üzerine atılı suçları işlediği konusunda yeterli suç şüphesinin mevcut olduğu anlaşılmıştır"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır'daki il binası önünde oturma eylemi yapan akrabalarına destek veren bir ailenin ferdini tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı evlat nöbeti sürüyor. Oturma eylemi yapan akrabalarına destek veren A.B'nin oğlu M.B'nin tehdit edilmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

17 yaşındaki oğlu Süleyman'a kavuşmak için eşi Şahap Ç. ile oturma eylemini sürdüren Fevziye Ç'nin yakını M.B'yi cep telefonuna küfür içerikli mesaj gönderip, sokakta tehdit ettiği gerekçesiyle 18 Eylül'de tutuklanan Süleyman B. hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, örgütün yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, gasp, yol kesme, karakol basma ve kundaklama gibi saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Çocuklarına kavuşmak için ailelerin HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eyleminin hatırlatıldığı iddianamede, oturma eylemi yapan müşteki M.B'nin kuzeni Süleyman Ç. için annesi A.B'nin HDP'lilere yönelik "Başlarım sizin Kürdistan davanıza" sözünün yazılı ve görsel basında yer aldığı anımsatıldı.

Sanık Süleyman B'nin, M.B'nin cep telefonuna küfür içerikli mesaj gönderdiğine yer verilen iddianamede, sanığın sokakta gördüğü müşteki M.B'yi bazı sözler sarf edip, bölücü terör örgütüyle tehdit ettiği aktarıldı.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin, oturma eylemine katılan annesi için oğlu M.B'yi tehdit ettiği, hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle üzerine atılı suçları işlediği konusunda yeterli suç şüphesinin mevcut olduğu anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Süleyman B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 9 yıl 9 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

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