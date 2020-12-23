Evlat nöbetindeki anne: DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemini 479'uncu günde sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan'ın öldüğüne dair terör örgütü PKK yanlısı internet sitelerinde haberler çıktığını belirtti. Oğlunun öldüğü yönünde çıkan haberlere inanmadığını söyleyen Üçdağ; “Hakkımız olan çocuklarımızı, istiyoruz. Eyleme katıldığımdan bu yana HDP milletvekilleri Leyla Güven ile Sezai Temelli, beni evlat nöbetinden kaldırmak için 'Oğlun bizde değil DAEŞ'te’ dediler. Vazgeçmeyeceğim, burada eylemimi sürdüreceğim” dedi.

'OĞLUM ÖLDÜYSE MEZARI NEREDE?'

Oğlunun öldüğüyle ilgili Üçdağ, “Bu haberlere inanmıyorum. Beni, yıldırmak için oyun yapıyorlar" diye konuştu. Oğlunun DNA testi yapılmadan öldüğüne inanmayacağını ifade eden Mevlüde Üçdağ, “Öldüyse kemikleri, mezarı nerede? Oğlumu ölü veya diri istiyorum. Almadan da buradan kalkmayacağım. Bu direnişi, ‘başka çocukları da kandırmasınlar’ diye sürdüreceğiz. Evlat nöbetindeki anneleri, caydıramayacaklar. ‘Özgürlük’ adı altında çocukları dağa kaçırdınız. Çözüm dağda değil. Devlet dağda kurulmuyor. Annelerden ayırdığınız evlatların, özgürlüklerini geri verin. Türkiye Cumhuriyeti olduğu sürece hain parti ve uzantısı taşeron terör örgütü PKK, hayalini kurduğu Kürdistan hiçbir zaman kurulamayacak. Buna, izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma, valimize, emniyet müdürümüze güveniyorum. Birçok aile, çocuğuna kavuştu. Benimkinin de geleceğine inanıyorum. Güçlü devletimizin, kolluk kuvvetleriyle birlik beraberlik içinde PKK ve uzantısı HDP'yi bitirmeden mücadelemize son vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.