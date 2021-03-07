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  4. Evlat nöbetindeki anne oğluna ’teslim ol’ çağrısında bulundu

Evlat nöbetindeki anne oğluna ’teslim ol’ çağrısında bulundu

07.03.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 553’üncü gününde de sürüyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 553’üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 553’üncü gününde de sürüyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 553’üncü gününde de devam ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi’nin 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

“Ağabeyini devlet değil, PKK ve HDP öldürdü, sen de kaç gel teslim ol”
Çiftçi, oğluna seslenirken ağabeyinin devlet tarafından değil PKK tarafından öldürüldüğünü söyledi. Çiftçi, "Ben iki evladım için buraya geldim. Şu anda biz bu çadırın altında 553 gündür yaz, kış bilmiyoruz. Ne yazı, ne baharı, ne kışı, hiçbir şeyi bilmiyoruz. 500 yılda geçse ben evladımı almadan HDP önünden gitmem. Oğlum Rojhat, senin ağabeyini PKK kaçırdı infaz etti. Senin ağabeyini devlet değil PKK ile HDP öldürdü. Sen beni görüyor ve duyuyor isen kaç gel teslim ol. Ağabeyinin yetimlerine sahip çık oğlum. Ben seni burada beklerken hasta oldum ne olur gel” diye konuştu.

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