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Evlat nöbetindeki anne Zümrüt Salim: "Oğlum sen hafızlık öğrencisiydin, Allah’ın yoluna dön"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 16:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 434’üncü gününe girdi.

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 434’üncü gününe girdi. Oğlu Hamza’nın kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan anne Zümrüt Salim, "Oğlum sen hafızlık öğrencisiydin, Allah’ın yoluna dön oğlum" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 434’ncü gününe girdi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur’an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, HDP’nin oğlunu dağa gönderip terör örgütü PKK’ya teslim ettiğini söyledi.

"Allah’ın yoluna dön oğlum"
Sonuna kadar burada olacağını, eylemine devam edeceğini belirten Salim, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. 6 senedir benim oğlum gitmiş, ne bir haber ne bir cevap aldım. Hastalık, soğuk, çamur demeden eylemimize devam ettik. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Oğlum da beni görüyor ve izliyorsa ona söyleyeceğim dönüp gelmesidir. Oğlum sen hafızlık öğrencisiydin, Allah’ın yoluna dön oğlum. Ben seni sonuna kadar bekleyeceğim ve buradayım" diye konuştu.

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