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Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı ördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:05 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, başta Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere atkı ördü.Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan anneler, vatan nöbetinde bulunan askerleri unutmadı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, başta Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere atkı ördü.
Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan anneler, vatan nöbetinde bulunan askerleri unutmadı. Sabah saatlerinde, Gün Medya desteği ile kendilerine gönderilen şiş ve yünleri ellerine alan evlat nöbetindeki anneler, kolları sıvayarak atkı örmeye başladı. Bir hafta boyunca atkı örecek olan Diyarbakır anneleri, atkıları soğuk havalardan etkilenmemeleri için askerlere gönderecek. Mehmetçiklere asker selamı da gönderen anneler, askerlerin yanında oldukları mesajını verdi.

“Askerlere katkı sunmak istedik”
2 Ekim 2015’te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür’de kaçırılan er Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek askerlere katkı sunmak için onlara atkı ve bere ördüklerini söyledi. Altıntaş, “Biz Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğimiz ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan için atkı örmeye başladık. Mehmetçiğimiz bizim için savaşıyor, üşümesin bizim de bu harekata bir katkımız olsun, bir hafta içinde hazır olur göndeririz inşallah buradaki bütün arkadaşlarımız Mehmetçiğimize gönülden atkı ve bere örüyor. Biz her zaman Mehmetçiğimizin arkasındayız yanındayız. Bize bu malzemeleri gönderen Gün Medya Gurubuna ve başkanı Cengiz Aygün’e teşekkür ediyoruz" dedi.

“Mehmetçiğimiz üşümesin”
Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015’te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine katılan İmmihan Nilifırka, Mehmetçiğe atkı ve bere örmeye başladıklarını kaydederek, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını söyledi. Nilifırka, "Allah Mehmetçiğimizi korusun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Atkı örüyoruz onlar için örmeye devam edeceğiz. Bir katkımız olsun Mehmetçiğimiz üşümesin" diye konuştu.

“Mehmetçik üşürse biz de üşürüz”
Van’da vatani görevini yaptığı sırada akrabalarını görmek için Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine giden ve buradan Erzurum’a giderken Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde PKK’lılar tarafından sözde yol kontrolü yapıldığı sırada minibüsten indirilerek kaçırılan er Sedat Sorgun’un (28) teyzesi Halime Şehitoğlu ise, Mehmetçiklere destek sunduklarını söyledi. Şehitoğlu, “Mehmetçiğimizin Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bütün evliyalar onlarla beraber olsun. Onlar var ise biz de varız, onlar yoksa biz de yokuz. Allah razı olsun hepsinden Rabbime emanet ettim. Allah onları her türlü kötülükten korusun. Onlara şu anda atkı örüyoruz, onlara bir katkı olsun diye, onlar üşümesin onlar üşürse biz de üşürüz. Dağda taşta Rabbim onları her türlü afetten korusun” şeklinde konuştu.
Konuşmalarının ardından anneler, Mehmetçiklere asker selamı göndererek, askerlerin yanlarında oldukları mesajını verdiler.

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