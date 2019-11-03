Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı ördü

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, başta Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere atkı ördü.

Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan anneler, vatan nöbetinde bulunan askerleri unutmadı. Sabah saatlerinde, Gün Medya desteği ile kendilerine gönderilen şiş ve yünleri ellerine alan evlat nöbetindeki anneler, kolları sıvayarak atkı örmeye başladı. Bir hafta boyunca atkı örecek olan Diyarbakır anneleri, atkıları soğuk havalardan etkilenmemeleri için askerlere gönderecek. Mehmetçiklere asker selamı da gönderen anneler, askerlerin yanında oldukları mesajını verdi.

“Askerlere katkı sunmak istedik”

2 Ekim 2015’te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür’de kaçırılan er Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek askerlere katkı sunmak için onlara atkı ve bere ördüklerini söyledi. Altıntaş, “Biz Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğimiz ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan için atkı örmeye başladık. Mehmetçiğimiz bizim için savaşıyor, üşümesin bizim de bu harekata bir katkımız olsun, bir hafta içinde hazır olur göndeririz inşallah buradaki bütün arkadaşlarımız Mehmetçiğimize gönülden atkı ve bere örüyor. Biz her zaman Mehmetçiğimizin arkasındayız yanındayız. Bize bu malzemeleri gönderen Gün Medya Gurubuna ve başkanı Cengiz Aygün’e teşekkür ediyoruz" dedi.