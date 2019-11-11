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Evlat nöbetindeki annelerin direnişi 70’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:17 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 70’inci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 70’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 70’inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 70’inci gününe girdi. 5 yıl önce İstanbul’da çalıştığı sırada askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için Ağrı’dan Diyarbakır’a gelip HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan Salih Gökçe, CHP’yi kınadı. Gökçe, "Bugün 70’inci günümüz, devam edeceğim gitmeyeceğim. Buradan HDP’lilere sesleniyorum, burada para için beklediğimizi söylüyorlar, hiçbir anne ve baba evlatlarını para ile beklemez, biz eli kanlı terör örgütü değiliz para için bekleyelim. Onlar para istiyorlarsa biz aileler olarak ihtiyaçlarını karşılarız yeter ki bizim evlatlarımızı getirsinler. HDP bize açıklama yapamıyorsa, buradan kaçıp gidiyorsa başka binalara sığınmasın gelip bize açıklama yapsın. Ben çocuğumu ölü veya diri HDP’den istiyorum. HDP çocuklarımızı getiremiyorsa yerini söylesin burayı terk edip giderim. Kimse korkmasın hepimiz buradayız ve bekliyoruz. Cumartesi anneleri vardı, herkes meclise taşıyordu, geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir heyet gönderdi Diyarbakır’a. CHP milletvekilleri burada bizim için gelmediklerini cezaevindeki PKK’lar için geldiğini söyledi. Madem Kılıçdaroğlu PKK’lıları desteklemiyorlarsa neden cezaevlerinde PKK’ları denetliyor. Madem ben Atatürk partisiyim diyor, Atatürk bütün insanları bir tutuyordu, terör örgütlerini desteklemez. Ben buradan CHP’yi kınıyorum, madem bizi ziyaret etmeyecekti neden buraya geldiler” dedi.

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