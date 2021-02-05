Evlat nöbetindeki baba: "Bütün dünya sesimizi duydu, HDP’liler duymadı"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 522’nci gününe girdi. Evlat nöbetindeki aileler HDP’ye tepki göstererek, "Bütün dünya burada bulunan ailelerin sesini duydu ama bu HDP bu ailelerin feryadını ve sesini duymadı" dedi.

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 522’nci gününde de devam ediyor. 6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019’dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, 522 gündür evlat nöbetinde olduğunu söyledi.

"Annelerin gözyaşlarına dayanamayıp kepenk kapattılar"

6 yıl önce oğlu Özkan’ın terör örgütü PKK’lılar tarafından dağa kaçırıldığını hatırlatan Aydın, "Bizler evlat nöbetindeki aileler olarak 522 gündür burada halkın çocuklarını çalan partinin kapısında bekliyoruz. Bütün dünya burada bulunan ailelerin sesini duydu ama HDP bu ailelerin feryadını ve sesini duymadı. Biz burada eylem yaptığımız için HDP’liler kepenk kapattı ve annelerin gözyaşlarına dayanamayıp artık partiye gidip gelemiyorlar. Bizler kesinlikle onların kapısında ayrılmayacağız. Çocuklarımızı nasıl dağa kaçırmışlar ise öylede getirecekler” diye konuştu.