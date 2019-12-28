HABER
  4. Evlat nöbetindeki baba: Oğlum 3 kişi teslim oldu, çabuk gel, durma

Evlat nöbetindeki baba: Oğlum 3 kişi teslim oldu, çabuk gel, durma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:51 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 117'nci günde de sürdürüyor.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 117'nci günde de sürdürüyor. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı iddia ettiği oğlu Vahit (19) için oturma eylemini sürdüren Bedirhan Çur, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Bak 3 kişi gelmiş teslim olmuş. Çabuk gel durma" dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
Eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu, Cafer Ceylan, terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğluna kavuşan Hatice Ceylan, diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye de 5 yıl sonra örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Üç ailenin evlatlarına kavuşmasıyla, evlat nöbeti tutan diğer anne ve babaların da çocuklarına kavuşma umudu arttı. Kaya çifti, diğer ailelere destek için oturma eylemini sürdürürken, HDP önündeki 62 aile, 117'ncı günde eyleme devam etti.
'ARKADAŞLARINLA BİRLİKTE GELİN DEVLETİMİZE TESLİM OLUN'
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde oğlu Vahit'in 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını öne sürüp 7 Eylül'den beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini sürdüren Bedirhan Çur, Hacire Akar, Hatice Ceylan ile Hüsniye Kaya'nın evlatlarına kavuşması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Bedirhan Çur, "Ben çocuğum için buraya geldim. Bugün 117'nci gündür ben çocuğumu bekliyorum. 117 yıl da geçse ben burada kalmaya devam edeceğim ve çocuğumu almadan bir yere gitmeyeceğim. Oğlum durma, gel. Gel devletimize teslim ol. Annen ve ben hastayız. Kardeşlerinle birlikte seni bekliyoruz. Arkadaşlarını da al gel. Arkadaşlarına da söyle hep beraber gelin. Devlet zaten size ceza vermez. Bak 3 kişi gelmiş teslim olmuş. Çabuk gel, durma" dedi.

FOTOGRAFLI

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Bilecik'te kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölüBilecik'te kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü
Mehmet Akif Ersoy vefatının 83’üncü yıl dönümünde Bağcılar’da anıldıMehmet Akif Ersoy vefatının 83’üncü yıl dönümünde Bağcılar’da anıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Son dakika! Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

İnsanlık dışı olay! Anne ve babası darp edip sokağa attı

Onu bu hale anne ve babası getirdi!

Çorum'da otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Arnavutköy'de motosiklet kazası! Başını otomobile çarptı

Böyle geldi, başını çarparak durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.