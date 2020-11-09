Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu

Diyarbakır’da terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırılan çocukları için 2 Mart’ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Keziban-Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın, Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Yasmin ile birlikte evlat nöbetindeki 20 aile çocuğuna kavuştu.

Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Yasmin Yalçın isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerince alınan Yasmin Yalçın, daha sonra Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’nda annesi Keziban, babası Mehmet Yalçın ve 4 yaşındaki kardeşi ile buluşup kucaklaştı. Uzun süre birbirlerine sarılan aile duygu dolu anlar yaşadı.

Diyarbakır’da 2 Mart’ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın, kızları Yasmin’in 14 yaşındayken 2014’te evden kursa gitmek için çıktığını ve terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını belirtmiş, 4 yaşındaki oğulları Ahmet ile evlat nöbeti eylemine katılarak kızlarına dönmesi çağrısında bulunmuştu.